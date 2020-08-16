高雄市長補選結果出爐，民進黨陳其邁獲得67萬1804票當選，國民黨李眉蓁拿下24萬8478票居次、民眾黨吳益政則拿到3萬8960票。14日晚間前市長韓國瑜現身為李眉蓁站台，外界認為有刺激到李眉蓁和陳其邁的得票。但綠委郭正亮卻認為，韓固然有拉抬李眉蓁選情，但並未對陳其邁的得票有影響。

郭正亮在政論節目《少康戰情室》中表示，他是聽國民黨內部的人跟他講，李眉蓁有超過20萬票的是韓國瑜現身才有，否則可能連這都沒有，並指韓還是有一定的動員效果。

主持人趙少康問，韓此舉會不會因此拉高陳其邁得票？郭正亮回答，「沒有」。接著郭正亮指出，因為演講的內容太滑稽，他本來以為韓國瑜會帶高雄市府團隊出來，然後說要大家還市府團隊一個公道，不講他自己講市府團隊，「這樣至少還有點政治嘛，要較勁嘛，結果都不是。」

不過郭正亮也說，韓國瑜光是人現身在那個現場，就表示這場選舉韓是在乎的，他也覺得韓國瑜出來站台還是有幫李眉蓁加一點分。

《中國時報》報導，補選結果出爐後，記者告知韓國瑜補選結果，並問他對陳其邁當選有什麼看法，韓國瑜則回答，「好好建設高雄吧！」韓國瑜也建議陳其邁要做到讓高雄能夠「貨出去、人進來」，並感謝14日晚間參加李眉蓁選前之夜的支持者。

(中時新聞網)