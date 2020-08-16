嘉義市政府與嘉義市家長協會15日在嘉義高商共同舉辦模擬聯合國工作坊。（嘉義市政府提供／張亦惠嘉市傳真）

嘉義市政府與嘉義市家長協會15日在嘉義高商共同舉辦模擬聯合國工作坊。（嘉義市政府提供／張亦惠嘉市傳真）

為拓展國際視野，培育全球公民，嘉義市政府與嘉義市家長協會15日在嘉義高商共同辦理109年度模擬聯合國工作坊，總共有160位國高中同學參與，以2英文、2中文班級，共計4班，以精簡後的聯合國議事規則討論因戰亂或天災等造成的國際難民權益。

市長黃敏惠表示，嘉義市模擬聯合國工作坊，主題很國際、議事的方式也很國際，我們從全球的角度關心國際難民的生存醫療教育權，更用國際議事規則，讓孩子投過模擬、扮演、練習、辯論與說服，最後取得共識，別具意義。

黃敏惠說，這就是嘉義市教育綱領「國際視野」的實踐，全球化、網路無邊界的現代，國際視野是孩子們最重要的競爭力之一，期待透過模擬聯合國工作坊，讓國際視野內化到每一個孩子的身上。

15日大會更以幽默風趣的英文戲劇表演為工作坊拉開序幕，老師與同學飾演川普、金正恩兩人因為疫情、國際關係爭吵不休，最後由黃敏惠擔任調解人，機智的演出與對話，讓現場校長老師同學報以熱烈掌聲。

教育處表示，因為疫情關係本次「模擬聯合國工作坊」延遲到8月舉辦，但深受同學歡迎，一開放報名就秒殺，為培養學生適應未來的關鍵能力，嘉義市積極推動雙語政策，打造全市雙語學習環境，未來也將投入更多的國際教育資源，讓嘉義市的教育接軌國際。

(中時 )