台股奔向「萬三」之路，幾乎靠著市值11兆元的「護國神山」台積電挑大梁，就連小資族大學生也爭相喊買。「國際半導體產業協會」（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，「（資本支出）先投、早布局」是台積電的制霸關鍵，而全球半導體龍頭英特爾（Intel）拋出晶片委外代工後，台積電立刻被列為最佳選項，更讓對手看不到車尾燈。

「護國神山」台積電的股價宛如氣溫熱到爆，7月間從315元飆上428元，大漲3成多，市值衝破11兆元大關，在挑戰「萬三」的台灣加權指數中，權重高達28％，幾乎一肩挑起大盤領漲的重責大任，投資人暴增50萬戶，就連大學生也爭相「登山」。

超微的Ryzen處理器採用台積電七奈米製程晶片，獲市場好評，因此加碼包下台積電明年二十萬片七奈米產能。（圖／翻攝自超微官網、報系資料照）

光看今年第1季全球10大晶圓代工營收，台積電以102億美元（約新台幣3,060億元）遙遙領先，排名第2的三星，營收僅29億美元（約新台幣870億元），不及台積電的三分之一。在台積電滿手訂單中，先進製程（包含16奈米及更先進製程）的營收占比已經超過一半。

iPhone 11 Pro的處理器A13 Bionic，正是由台積電7奈米製程打造。（圖／蘋果提供）

「台積電的先進製程營收中，以7奈米最多，超過3成；今年下半年規劃大規模量產5奈米，預估出貨量占晶圓總收入8％；5奈米強化版則在明年開始量產；4奈米預計2022年量產。另外，3奈米在明年開始試產，2022年第2季正式量產。」國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸解釋。

值得注意的是，長期在千億美元產值半導體產業火拚的「超微」（AMD）和「輝達」（NVIDIA），都是台積電7奈米的大客戶，此外還有「蘋果」（Apple）、「高通」（Qualcomm）及「聯發科」（ MEDIATEK），也共同分食七奈米產能。

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(中時新聞網)