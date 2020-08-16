先前，因地緣政治因素台積電宣布赴美設廠成為全球矚目事件，這次再被動的變成主角，正是競爭對手英特爾（Intel）的失誤、超微、輝達等客戶搶產能及自身優異的工藝條件等順勢而成。

在台積電銳不可當的壯大中，最令人驚奇的是，頭號勁敵「英特爾」執行長史旺（Bob Swan）7月24日在第2季財報聲明中宣布，「英特爾7奈米晶片製程內部進度落後半年，恐將延後半年量產，不再堅持自己生產，已把委外代工列為未來的選項。」雖然英特爾財報營收成長了近20％，但此消息一出，股價沒受到鼓舞反而重挫16.2％，同一天，台積電股價則上漲9.7％。巧的是，超微同時發表7奈米製程處理器。

曾任英特爾首席工程師的皮德諾爾認為，過去10年英特爾並沒有專注在處理器業務發展，導致對手超微迎頭趕上。（圖／翻攝自推特）

史旺坦承，因自家製程有缺陷，導致產能無法提升，原計劃明年推出7奈米產品來追趕競爭對手超微，如今恐怕得等到2022年才能問世，屆時超微恐怕已進入5奈米。

目前英特爾仍採取傳統「垂直整合製造」（IDM，Integrated Device Manufacturer）的模式，從晶片設計、製造到封測都一手包辦，其產品包括處理器、記憶體、網路、通訊、晶片組、伺服器等，全球個人電腦處理器市占率超過7成。

英特爾是一家從晶片設計、製造到封測都自己完成的垂直整合製造（IDM）公司，但其最新第10代CORE i9桌上型處理器，仍是14奈米製程技術。（圖／翻攝自WIKI）

不過，英特爾近年發展中，處理器不再是重點。曾經擔任英特爾首席工程師20年的皮德諾爾（François Piednoël）曾指出：「英特爾過去十年並沒有專注在處理器業務上，反而進行了不少併購，讓一直苦苦追趕的競爭對手超微能趕上它。」

美陸貿易戰裡，半導體技術成為突顯科技戰略位置的關鍵。（圖／新華社）

其中，原本自行生產晶片的超微，自2009年轉為「無廠半導體公司」（Fabless），晶片委由台積電等大廠代工，投片量並不大（去年每月投片量僅有2,000到3,000片），連台積電前5大客戶都不是，但目前每月已提升至大約8,000片，明年更將成長至每月逾1.6萬片，全年20萬片。若依此速度，超微明年第2季起將會擠下蘋果，成為台積電最大客戶。

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(中時新聞網)