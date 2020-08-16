長期在千億美元產值半導體產業火拚的「超微」（AMD）和「輝達」（NVIDIA），都是台積電7奈米的大客戶，此外還有「蘋果」（Apple）、「高通」（Qualcomm）及「聯發科」（ MEDIATEK Inc.），也共同分食7奈米產能，產業模式發展走向歐美設計、亞洲製造，而全球晶圓代工營收中就屬台積電一家最大。

除了超微來勢洶洶，被認為是英特爾最強勁對手的輝達，今年股價已大漲68％，在營收成長及股價預期收益，更是大幅領先英特爾，7月8日還一度衝破400美元，市值站上2,513億美元（約新台幣7.53兆元），超越市值2,481億美元（約新台幣7.44兆元）的英特爾。

SEMI國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，資本支出提前布局是台積電致勝關鍵。（圖／SEMI提供）

由於英特爾不再堅持自己生產處理器，使得台積電被動成為主角，被視為英特爾委外代工的最優選項。在美國國會5年250億美元（約新台幣7,500億元）的「振興半導體復甦計畫」中，台積電就是座上賓。

資策會資訊產業資訊室一份研究報告指出，全球半導體每年產值約4,000億美元（約新台幣12兆元），美國的振興計畫是為了強化美國在半導體產業中的領導地位，符合美國總統川普對華貿易戰的核心關鍵。「這牽涉到台積電赴美籌設新廠的規劃，一家半導體製造廠的建造成本，估計為150億美元（約新台幣4,500億元）。」

今年股東會後，台積電董事長劉德音宣布資本支出不受疫情影響，將維持不變。（圖／張文玠攝）

「國際半導體產業協會」（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，「美國本身還有很強的IC設計及應用，例如蘋果、高通、超微及輝達，應用則有谷歌及微軟等，整體來說美國擁有終端的大市場，但製造這一塊已經空了。而日本優勢在基礎設備材料，與先進製程已經無緣。」在這場新變局中，台積電已勝出，「台積電致勝的關鍵，是（資本支出）先投、早布局，也就是能比競爭對手早攤提成本，並拉開領先距離。」

輝達在高階繪圖晶片及AI晶片業界，具有領先地位。（圖／輝達提供）

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(中時新聞網)