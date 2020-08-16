近年來，台積電營收與股價持續攀高，正是靠著「先投、早布局」的紮根策略。過去5年來，台積電資本支出從每年100億美元增為去年的150億美元，今年更加到170億美元。多年穩定、有規劃的資本支出，不但讓台積電在先進製程技術布局裡搶先成熟，甚至可以看到兩年後。

iPhone 11 Pro的處理器A13 Bionic，正是由台積電7奈米製程打造。（圖／蘋果提供）

《日經新聞》報導點出，台積電從1987年創辦以來，能夠一躍成為全球晶圓代工龍頭，打造「張忠謀神話」，背後的意義就是穩定營業的現金流與龐大的資本支出。

今年股東會後，台積電董事長劉德音宣布資本支出不受疫情影響，將維持不變。（圖／張文玠攝）

台積電創辦人張忠謀，一輩子奉獻給半導體。他曾說過：「要與競爭對手拉開差距，就必須掌握技術與產能，不論哪一個，都必須投入龐大的人力與物力。」2009年，原本退休的張忠謀回鍋後，第一個最重大的決策就是將2010年的資本支出，上調一倍追加到59億美元（約新台幣1,770），一舉奠定台積電在28奈米的成功，也是日後奪下蘋果iPhone手機處理器訂單的關鍵。

美陸貿易戰裡，半導體技術成為突顯科技戰略位置的關鍵。（圖／新華社）

張忠謀回憶，「28奈米製程有一個關鍵的技術：先閘極（Gate-first）與後閘極（Gate-last）。當時世界上一線大廠格羅方德跟三星都選擇先閘極，只有台積電用後閘極，加上在28奈米製程持續改版，拉高了障礙，也拉近了與三星的差距，最後在18奈米的iPhone處理器A10 Fusion戰役中，台積電打敗三星，一舉吃下這張大訂單。」

「28奈米製程為台積電開啟了新里程，因此2011年及2013年，我頒發了台積電最高榮譽『TSMC Medal of Honor』給當時負責研發的資深副總經理羅唯仁及負責量產的15廠資深廠長廖永豪，兩人各獲800萬元獎金。」張忠謀透露。

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(中時新聞網)