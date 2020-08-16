中方將研製雙座版殲-20隱形戰機

解放軍以殲-20為基礎，正在研製新一代雙座隱形戰機，而未來它將成為預警機，作為戰機和火箭發射裝置等其他武器的指揮中心。

據《南華早報》（South China Morning Post）15日報導，設計殲-20的成都飛機設計研究所正在研製這突破性新改型戰機，未來它將成為全球第一款有雙人座的隱形戰機。

(中時新聞網)