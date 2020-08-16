世界第一 魔改大突破 殲-20雙座版將成新一代預警機與指揮中心 06:432020/08/16 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 解放軍殲-20隱形戰機2019年10月17日在東北進行飛行展示的畫面。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中方將研製雙座版殲-20隱形戰機 解放軍以殲-20為基礎，正在研製新一代雙座隱形戰機，而未來它將成為預警機，作為戰機和火箭發射裝置等其他武器的指揮中心。 據《南華早報》（South China Morning Post）15日報導，設計殲-20的成都飛機設計研究所正在研製這突破性新改型戰機，未來它將成為全球第一款有雙人座的隱形戰機。 (中時新聞網) #殲-20 #雙座 #預警機 #指揮中心 #中國大陸 也許您會感興趣 軍事熱門新聞 世界第一 改型大突破 殲-20雙座版將成新一代預警機與指揮中心 - 空軍 美台關係升溫 陸擴張東部戰區猛軍演加強奪島準備 - 軍事 翼龍II無人機打靶全中 中共為何不急於採購 - 軍事 為何俄國與大陸仍忌憚F-16戰機？ - 軍事 美航母雷根號重返南海 進行海上防空演習 - 軍事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。