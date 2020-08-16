小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（16日）新聞重點。

【1】用完即棄 陸留學生美國夢漸醒

陸美關係緊繃，加上新冠肺炎疫情肆虐，有意赴美留學的大陸學生進退兩難。《華盛頓郵報》日前訪問了兩名陸生，其中一人仍對美國滿懷憧憬，另一人對美國已不再抱持幻想。

【2】不動產個資洩海外 一個地址查全家

針對媒體接獲民眾爆料指出，海外出現一套系統可查詢台灣民眾不動產個資，對此，內政部昨發布新聞稿表示，全案已由檢調立案介入調查。內政部地政司長王靚琇說，房仲若運用不當資料，經查證屬實，可依《不動產經紀業管理條例》，開罰3萬到15萬元罰鍰。

【3】隔13天二採陽性 自台返馬確診

自台灣出境至他國確診新冠肺炎再添一例。馬來西亞衛生部公布，一名自台灣返馬的馬來西亞人確診新冠肺炎，被歸為該國境外移入個案。中央疫情指揮中心表示，這名馬來西亞人自4月以來都在台工作，8月2日經香港飛抵馬國，一採陰性，第13天再檢驗確診陽性，指揮中心還在向馬國索取護照號碼，會視為本土案例一樣，仔細進行疫調。專家則建議國內醫師，若發現病患怪怪的，就多採檢，及早發現可能存在的社區感染病例。

【4】量刑回歸專業 職業法官操生殺大權

力挺陪審制的民間司改會董事長林永頌，主張量刑不宜全部交給人民決定，畢竟這涉及法學專業，沒有長期接觸審判實務的人，不易馬上進入狀況。學者則表示，司法院有制定出量刑系統表，職業法官也不能任意量刑。

【5】Makiyo忍淚曝遺容安詳漂亮

羅霈穎香消玉殞，告別式到場哀悼的藝人包括葛蕾、李翊君、陳國華夫婦、王彩樺、丫子等。羅霈穎的乾妹妹Makiyo昨火化前曾瞻仰遺容，「羅姊好漂亮，皮膚比昨天更好，她看起來很像安靜在睡覺。」羅霈穎生前愛恨分明，Makiyo被問到羅生前未了的恩怨：「講不講開沒有很重要，人都走了，還要計較這些事很煩，希望她一路好走。」她一路上強忍著淚，打算等圓滿之後再與朋友大哭一場。

(中時新聞網)