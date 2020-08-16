當安森尼投進保住勝局的三分球，興奮跟麥科倫跳起互撞慶祝。(美聯社)

CJ TOOK OVER IN THE 4TH 🔥



Finished with 29 PTS as the Blazers lock up the 8th seed pic.twitter.com/axLbRTHkZk — Bleacher Report (@BleacherReport) August 15, 2020

接下來就看拓荒者能否上演老八傳奇！史無前例的NBA附加賽16日登場，拓荒者靠著「雙槍」利拉德、麥科倫攜手攻下60分，以及「甜瓜」安森尼最後21秒穩住勝局的三分球，終場126比122逆轉擊敗灰熊，確定搶下西區第8種子與最後1張季後賽門票。

兩隊打到最後3分08秒，拓荒者還以108比111落後，幸好麥科倫獨拿8分，帶起拓荒者一波11比2逆轉局面小高潮，也讓拓荒者重新搶回領先優勢，安森尼更在最後21秒投進三分球，幫助拓荒者取得122比116領先，一舉控制場面。

面對這場贏球就晉級、輸球就必須明天再打1場的附加賽，利拉德再次展現強大火力，全場投15中6、14罰全進，貢獻全隊最高31分，麥科倫也有29分進帳，紐基奇貢獻誇張的22分、21籃板與6助攻的雙廿數據，安森尼拿下21分。

拓荒者搶下最後1張季後賽門票晉級後，季後賽首輪對手將是西區龍頭湖人，儘管在過去季後賽系列戰對決過11次，湖人取得9勝2敗優勢，利拉德賽後仍然信心滿滿表示，「我們在復賽這麼努力成為西區第8，可沒打算輕易被擊潰。」

「我們感覺自己是有機會的，我很認真，無論對上任何人，我都認為我們有機會贏下系列戰，這就是我們面對季後賽首輪的心態！」利拉德說。

(中時 )