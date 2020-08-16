屏東縣日前發生一起疑似「碰瓷」的假車禍、真討錢案件，一名70多歲的阿嬤在路邊擺攤賣菜，但有一名女子開車經過，車身刻意離攤子超靠近、緩緩擦過去，接著下車說車子被菜攤刮傷，不僅討要賠償金，更順手將阿嬤要賣的五顆南瓜帶走！阿嬤的孫子氣憤表示，阿嬤年紀大了，還被女子的態度嚇到，希望女子能出面道歉、安撫一下家人，「就不能將心比心嗎？」

一名張姓男子在臉書社團「屏東縣潮州鎮」發文表示，事情發生在8月7日當天上午10時左右，這名女子明明是自己開車擦撞阿嬤的攤子，卻說車漆被攤子刮傷要報警，最後不只求償1000元，還把攤子上最大的五顆南瓜全都拿走了。

原PO表示錢和南瓜不重要，只希望對方能出面道歉、安撫家人，「都已經在外面擺攤不容易了，賺錢也不容易，就不能將心比心嗎？還有落井下石！」他表示，阿嬤菜攤的工作用品也因為女子開車擦撞而造成損害，自己不是想計較，只是一個感覺的問題。

（圖／屏東縣潮州鎮臉書）

據《ETtoday》報導，這名女子原本是要求償2000元，後來只拿1000元，另外五顆南瓜是她用來「抵債」的；阿嬤攤子上的大遮陽傘被撞壞，到現在都沒希好。警方看到網路PO文後也主動偵辦此案，女子已被侵佔罪移送法辦，不過阿嬤也因為違規擺攤，遭警方禁止往後再繼續擺攤營業。

報導指出，阿嬤事後到警局等了2小時要和女子和解，對方都不出面，而且據說還一把將和解書給撕碎，甚至找民代來「關心」此事。網友看後紛紛表示「擺攤不犯法，最多開罰600，但是勒索跟強盜罪就真的違法了」、「違規跟違法差很大」、「攤位是死的在那裏，車子是活動的」、「 根本就是欺負老人家」、「她撞阿嬤，不是她要賠嗎」、「沒良心」、「太扯」、「女流氓是嗎」。

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(中時新聞網)