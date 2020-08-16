屈臣氏上次開賣中衛口罩，引起民眾搶購，甚至有人半夜就去排隊，今特定門市將開賣中衛盒裝口罩，並統一在10點半發放號碼牌，11點準時開賣，本次的顏色有櫻花粉、天空藍和酷黑，另萊爾富超商19日起也將開放民眾預購萊潔「淡澄橘」口罩，各通路的販售詳情《中時新聞網》為您整理如下。

【網購平台】

●PChome 24h

網站上有販售日本IRIS和柔蝶的口罩，每盒50片裝，售價從490元到798元不等，但要注意此款不是醫用口罩。

●Yahoo奇摩購物中心

今（16日）早上11點開賣匠心兒童口罩，另網站上也有宏瑋與台灣國際生醫的醫用口罩可選購，後者有2個顏色可選擇，分別是奇異果綠和薰衣草紫，詳情請依網站為準。

●蝦皮購物

每天下午5點販售台灣製醫用口罩，今天是「福德好罩」，每盒50片裝，售價399元，每人限購2盒，詳情依官網為準。

【網購平台】

●屈臣氏

今（16日）門市將開賣中衛盒裝口罩，顏色有櫻花粉、天空藍和酷黑。販售門市將統一於早上10點半發號碼牌，並在11點開賣，在當日中午12點前沒結帳，將視同放棄，而每個會員限領一張號碼牌，限購1盒口罩。

明天則有屈臣氏品牌的醫用口罩可購買，每盒50入，售價299元；另8月20日將販售迷彩中衛口罩，款式分成軍綠迷彩和酷黑迷彩兩種，每盒30片裝；21日則有潮橘、月河藍和黑+軍綠的袋裝口罩。

●丁丁藥局

網站上有販售恒大醫用口罩，盒裝50入，售價299元，每人限購1盒。

另萊潔口罩宣布，24日起全台通路將陸續上市「淡澄橘」的口罩，銷售通路有全家、大樹藥局、丁丁藥局、佑全、札幌藥妝和維康。

【超商賣場】

●萊爾富

8月14日至22日特定門市開賣萊潔冰河藍與玫瑰粉，不同門市的時間不同，另在8月19日將開放預購萊潔「淡澄橘」口罩，全台限量15,000盒，預購方式需至萊爾富門市，使用店內「Life-ET」機台，點選「炫彩口罩」就能預購，特價349元。

(中時新聞網)