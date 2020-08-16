高雄市長補選，國民黨李眉蓁陣營僅獲得近25萬票，輸給對手民進黨陣營陳其邁40多萬票，對於藍營內部出現檢討選情「抓人當戰犯」，與高雄前市長韓國瑜素有交情的攤商杏仁哥認為，「國民黨如果真懂得自我檢討的話，那這次的敗選，就應該由主席來承擔」。

根據高雄市選委會統計，民進黨候選人陳其邁獲得67萬1804票當選市長，國民黨候選人李眉蓁24萬8478票居次，民眾黨候選人吳益政則獲得3萬8960票。陳其邁得票率更突破前市長陳菊紀錄，獲得7成的得票。

對於藍營敗選，《中時》昨報導藍營內部檢討時，認為間接影響結果，執意推「Mojito」惹議、後期積極主導競總運作的影音小組成為頭號戰犯，導演David李首清更被查出與綠營關係匪淺，甚至曾是大港開唱媒體協辦，怒批競總「形同被綠營側翼滲透」。

對於藍營抓戰犯扛責，「杏仁哥」吳育全16日一早在臉書貼文反思，「一場本來就不會贏的選戰，何必又故意揪出來的敗選戰犯，他是誰沒人認識，由他來當代罪羔羊行的通嗎？」。

杏仁哥直言，「國民黨如果真懂得自我檢討的話，那麼這次的敗選就應該由主席來承擔不是嗎？」、「沒人會怪主席的」，反到是隨便揪一個沒人認識的代罪羔羊來當戰犯，只會讓我們更瞧不起，最後，杏仁哥強調，國民黨檢討吧，加油。

而對於李眉蓁敗選，黨主席江啟臣表示，可以失敗，絕不失志，2022國民黨必將再起，他們會用行動贏回高雄市民的支持並贏回高雄。

(中時新聞網)