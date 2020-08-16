高雄市長補選結果出爐，民進黨陳其邁以67萬當選高雄市長，國民黨李眉蓁獲得24.8萬票，吳益政則得到3.8萬票。對此，國民黨前副祕書長蔡正元表示，雖然國民黨輸了但不必灰心，建議接下來國民黨不要再陷入無謂內爭，應重建高雄黨務系統，明年黨主席選舉後，好好準備2022縣市長選舉。

蔡正元在臉書指出，國民黨得票數不到25萬票，但得票率超過25%；民進黨得票數不到68萬票，但得票率超過70%；民眾黨得票數不到4萬票，但得票率超過4%，總投票率超過41%，就補選來說算是較高的投票率，一般立委補選投票率也是在30%至45%之間。

此次選舉，蔡正元認為，民進黨佔盡主場優勢，國民黨輸是正常的，但得票率超過25%也比選前民調高很多，表示在高雄每4個人就有1個人是藍鐵票，在這麼差的大環境下，國民黨候選人經驗和準備時間都不夠，選戰的參謀作業也犯下不少錯誤，能有高於民調的得票率真是不容易。

蔡正元說，國民黨要特別感謝鐵桿支持者的不離不棄，只要有適當的候選人，國民黨仍有東山再起的機會，希望國民黨不要再陷入無謂內爭，重建高雄黨務系統，明年黨主席選舉後，好好準備2022縣市長選舉。

對於選舉結果，蔡正元表示候選人因素佔成敗因素一半以上，2024民進黨會陷入權力接班內鬥，而國民黨2024的最強棒組合事實上已悄然出現了，也要提醒黨內雄心勃勃之士，一個人一生中若有一次選總統的機會已是萬幸，如果無法當選，想再爭取第二次的機會，除非第一次敗選差距不大，否則還是幫幫他人比較恰當。

(中時新聞網)