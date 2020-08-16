台灣周一(17日)至周六(22日)在太平洋高壓邊緣大氣不穩定，有強對流發展。明天至周四(20日)新竹以南雷雨機率高，周五、六西半部皆有午後雷雨發生。氣象專家吳德榮表示，台灣已連下6天午後大雷雨，未來繼續再下一整周的機率很高，能連續下這麼多天午後雷雨，並不常見。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今天各地上半天晴朗炎熱，高溫36度，午後山區至部分平地有局部陣雨或雷雨，並有大雷雨發生機率，注意「劇烈天氣」雷擊、強風、瞬間強降雨。恆春半島及花東水氣多偶有局部短暫雨。

吳德榮表示，明天(17日)至周六(22日)天氣型態變化不大，各地晴朗炎熱。明天至周四(20日)東南風略增強，新竹以南午後有對流雨的機率較高，桃園以北機率降低；迎風面恆春半島及花東偶有局部短暫雨。周五、六東南風減弱、桃園以北午後對流機率提高，西半部皆有午後短暫雷陣雨機率。並指出午後雷雨雖然很平常，但能連續下這麼多天，就不是很常見了！

(中時新聞網)