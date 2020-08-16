面對鵜鶘在復賽階段提前宣告無緣晉級命運，鵜鶘總教練金崔早被謠傳飯碗即將不保，如今總算變成事實！鵜鶘官方16日宣布，儘管還跟金崔有著1年合約，鵜鶘仍將開除金崔，目前兩大接任人選分別是快艇助教泰隆盧與湖人助教奇德。

現年65歲的金崔，在2015年夏天跟鵜鶘簽下總教練合約，執教5年期間拿下175勝225敗，其中包含本季30勝42敗、位居西區第13，更僅帶領鵜鶘闖進1次季後賽，如今隨著鵜鶘再次無緣季後賽，金崔下台負責也算相當合理決定。

「我們非常欣賞金崔對於球隊與社區的貢獻，對此也相當感激，紐奧良這座城市因為他的貢獻變得更加美好，」鵜鶘籃球事務副總裁大衛葛瑞芬表示，「不過所有的決定都取決於是否合適與時機點，我們認為現在是時候做出改變了。」

其實金崔只是鵜鶘高層刻意運作下的犧牲品，因為他們本季擁有去年狀元「爆鞋哥」錫安威廉森，卻因鵜鶘高層不願冒險讓他出賽時間與場次太多，就算到了復賽期間，威廉森仍有嚴格上場時間限制，鵜鶘想要全力爭搶季後賽門票也沒辦法。

(中時 )