拓荒者16日在附加賽驚險獲勝，前鋒「甜瓜」安森尼(Carmelo Anthony)終場前21秒在右邊底線投出致命三分球，一舉擒殺灰熊。安森尼的精采演出令拓荒者球迷熱血沸騰，有人再次拿出了去年季初的「向安森尼致歉書」。

數據分析網StatMuse指出，安森尼在復賽投進6顆關鍵三分球，全聯盟之冠，並且他關鍵時刻的外線命中率高達54.6%(平時為38.5%)。拓荒者利拉德(Damian Lillard)剩餘20多秒時從高位切入，結果只是虛晃一招，他忽然傳給埋伏在角落的安森尼，這一發三分彈宣判灰熊的死刑。

前次對戰籃網的生死戰，安森尼射失了關鍵三分球，但對手也沒投進所以險勝。安森尼賽後仍很懊惱，此戰重演相同的情境，他把握機會投出漂亮的空心球。

拓荒者雙槍利拉德、麥科倫(CJ McCollum)雖然勇猛無比，在季後賽的戰場還是得靠綠葉球員幫忙，安森尼一掃外界質疑他無法扮演配角的疑慮。球迷的「向安森尼致歉書」最後一行寫著「我同意從此不再說甜瓜的壞話，他是未來首次票選就能過關的名人堂球員。」

(中時新聞網)