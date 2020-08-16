這下子才剛完成大陸CBA二連霸的廣東宏遠，恐怕沒辦法高興太久！根據廣東電視台《體育世界》爆料，廣東當家中鋒易建聯的右腳跟阿基里斯腱斷裂，恐怕將會缺席不少時間，畢竟CBA下個球季很快將於10月登場，阿聯怎樣也不可能趕上。

易建聯是在15日第3節還剩52.1秒，突然在沒跟任何人接觸情況下，抱住自己右腳踝倒地不起，他的受傷情況就跟去年NBA總冠軍賽期間，杜蘭特受傷情景類似，如今隨著阿聯跟杜蘭特同樣跟腱斷裂，恐怕也將面對至少1年復健期。

易建聯賽後還靠隊友蘇偉揹著，才能站上總冠軍頒獎台，但他強調，「所有運動員都需面對傷痛問題，這也是比賽一部分，能夠堅持也是大家共同目標，希望可以一起完成夢想與目標，完成球隊第10冠，這一切對我來說，還是很值得的。」

「我認為每個總冠軍，每年就只有1個，但這個總冠軍是所有20支球隊去奮鬥的，每個對手都值得尊敬，特別是準決賽的北京與冠軍賽的遼寧，」易建聯說，「北京與遼寧都是我喜歡面對的對手，我也希望這種比賽以後能夠經常出現。」

(中時 )