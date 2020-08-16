高雄市長補選選前之夜，韓國瑜終於現身替國民黨候選人李眉蓁站台。投票結果出爐，李眉蓁獲得24萬8478票敗選，對此黨內人士透露，韓國瑜雖可吸引韓粉力挺，但也可能激出反韓聲浪。

高雄市長補選結果出爐，民進黨候選人陳其邁以67萬當選高雄市長，國民黨李眉蓁獲得24.8萬票，吳益政則得到3.8萬票。其中國民黨得票率25.9%，未達到國民黨原先的目標，慘輸陳其邁逾42萬票。

據《ETtoday新聞雲》報導，黨內人士透露，李眉蓁此次得票率不及國民黨立委、政黨選舉，就連基本盤也失守，但畢竟這不是韓國瑜出來選，人氣無法轉移到李眉蓁身上，但由遭罷免的市長站台，也會引起反彈聲浪，催化部分選民出門投給陳其邁，宛如雙面刃。

黨內人士認為，補選對許多高雄人來說勝負已定，國民黨這次守不了基本盤，接下來在高雄執政還會面臨更多挑戰，恐一直影響到2022縣市長選舉。另有地方人士表示，韓國瑜現身確實有助於拉抬選情，冒雨拜託更是感動不少人。

(中時新聞網)