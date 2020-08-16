高雄市長補選結束，不意外民進黨的陳其邁大勝！但宅神朱學恒看這場選舉，就譏諷這場選戰結果竟出現一個明星級農產品，那就是鵝蛋！誰也沒想到，前高雄市長韓國瑜14日在李眉蓁的選前之夜，會自爆鵝蛋生子秘方，引爆話題。對此，記者李秉芳表示，她不相信對曾經流產過的李眉蓁而言，會傻到覺得這個「鵝蛋生子」很好笑，這看在她眼裡，已經近乎羞辱！

李眉蓁的選前之夜，韓國瑜在韓粉引頸盼望、望穿秋水之下，終肯為李眉蓁站台。但沒料到韓國瑜一上台竟自爆「吃鵝蛋助孕！」祕方。韓笑說過去三年每次和李眉蓁把公事談完，李眉蓁就會嘆氣，好想再生幾個孩子，真的好喜歡小孩子，一定要再生；不過韓說自己結婚八年都生不出來，有人說去煮鵝蛋，蒸好吃吃看，老婆就懷孕，就告訴李眉蓁這方法，後來她說「我有蒸鵝蛋，已經吃了100多顆」。

韓國瑜也笑說，「我的大女兒韓冰長的是鵝蛋臉」，李眉蓁個性就是如此，充滿歡笑，對選民充滿責任，這就是真正的李眉蓁。接著，韓國瑜還問李眉蓁吃了幾顆，李眉蓁似乎臉色有點尷尬回吃了100多顆。

對此，李秉芳14日在臉書發文表示，選前之夜，萬眾注目的韓國瑜在幫李眉蓁站台助選時，公開說出李曾經「多想生孩子但不成功」然後向他求助的事情；韓國瑜講了一個鵝蛋的故事，說自己和李佳芬結婚8年沒孩子，聽了個老太太建議，用電鍋蒸鵝蛋，一天吃兩顆，不久之後就生了一個有鵝蛋臉的女兒韓冰。

李秉芳臉書。（摘自李秉芳臉書）

李秉芳再表示，然後李接著要李眉蓁告訴全場10萬人「吃了幾顆鵝蛋」，李眉蓁在江啟臣、李乾龍、周錫瑋等諸多男性的包圍之下，乖順的回答：「吃了100多顆」，韓國瑜聽了超級開心哈哈笑個不停，繼續吹噓自己的鵝蛋秘方。最後只帶到一句毫無邏輯的「李眉蓁很愛小孩，很關心下一代」。

李秉芳直言，她其實不相信曾經流產過的李眉蓁傻到會覺得這真的很好笑，對她來說這已經接近羞辱了；到底是什麼樣的環境教育，讓一個女性政治人物要選擇忍受這些事？又或者該問的可能是，是什麼樣的社會，讓我們還可以繼續接受、容忍一個主要政黨的政治人物，在公開場合講這樣的笑話，而所有人都在哈哈笑，包括被笑的那個人。

李眉蓁7月底接受《風傳媒》專訪，就曾談過流產的心境。李表示，當時她懷孕七個月，為了一個環團案件不顧一切去聲援抗議的高雄市民，結果發生推擠，隔天小產。當時她整個崩潰，更萌生退出政壇想法，後來在大家的幫助之下，才能重新站起來，繼續為民服務。

(中時新聞網)