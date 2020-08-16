澳洲一名56歲的男子和親友搭船出海釣魚，沒想到卻被一尾體型巨大、重約18公斤的鯖魚擊中胸口，男子當場倒地休克，一旁親友急忙對他施以心肺復甦術，並通報救護人員，但男子最後仍不幸身亡。（示意圖／shutterstock）

澳洲北領地首府達爾文（Darwin）14日下午約4時30分，發生一起離奇死亡事故。一名56歲的男子和親友搭船出海釣魚，沒想到卻被一尾體型巨大、重約18公斤的鯖魚擊中胸口，令男子當場倒地休克；一旁親友急忙對男子施以心肺復甦術，並通報救護人員，但男子最後仍不幸身亡。

根據《每日郵報》報導，當地警方表示，事發當時這名男子正與親友一同前往庫倫港灣（Cullen Bay）達爾文港附近的海域釣魚；不料，一條巨大的魚卻突然躍出海面並重擊男子胸口；當地漁民詹姆斯克萊恩（James Crane）事後接受媒體訪問時說道，「肇事的是一條重達18公斤的鯖魚，牠似乎直接刺入了傷者的胸口，才會造成這麼嚴重的傷勢。」

據了解，該男子受傷倒地後仍有呼吸，一旁的親友見狀急忙對他施行心肺復甦術進行急救，醫療單位獲報後也急忙趕赴現場，但仍為時已晚，該名男子最後仍不幸身亡；當地警方15日表示，男子的詳細死亡原因仍有待調查，「這是一場離奇的意外事故，由於發生得太突然，目睹事發經過的（男子）同行親友皆對此感到相當沮喪。」

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(中時新聞網)