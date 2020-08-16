韓國瑜上周五在高雄市長補選的選前之夜提到「生子秘方」，分享自身經驗後，建議想生孩子的李眉蓁可吃鵝蛋助孕，掀起一波討論，但運動物理治療師蔡維鴻則打臉說，鵝蛋中的成分，對男性生育力有益，可使精子活動力正常，因此鵝蛋要吃對性別才有效！

韓國瑜替國民黨參選人李眉蓁站台，在高雄市長補選的選前之夜致詞提到，他結婚八年都生不出小孩，後來聽了一位老太太的話，用電鍋蒸鵝蛋，而太太李佳芬吃了之後就懷孕，因此建議李眉臻可吃鵝蛋助孕。後來，李眉蓁也回應，鵝蛋的味道還不錯，前前後後吃了100多顆，最後也生下1個寶寶。

對此，運動物理治療師蔡維鴻則在臉書上指出，鵝蛋要吃對性別！並PO出照片解釋，鵝蛋中富含鋅，可以調節攝護腺內睪丸素的新陳代謝，讓精子的活動力正常，且對男性生育能力非常有幫助，另外鵝蛋也含有鐵和硒的成分，有增強精力和性功能的效果，甚至可以預防攝護腺癌發生。

(中時新聞網)