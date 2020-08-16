奈及利亞（Nigeria）一名瘦若、患有癲癇的10歲男童，被父母用繩子綁在戶外的棚架下，和山羊、雞一起生活長達2年，這段期間他靠著吃山羊的食物和糞便維生，全身乾瘦、連走路都相當困難；他的父親、繼母和17名手足就在一旁的房子內生活，完全不想把他也接進屋內。日前有人權組織救出男童將他送醫，而他的父親、兩名繼母也已被警方逮捕。

據《太陽報》報導，這名男童阿里尤（Jibil Aliyu）被拍下在棚架生活的情景，只能用瘦到不行的細細手臂，一點一點撿著地上的食物殘渣裹腹，才能勉強維持生命；人權組織營救他時，他的臉上還出現非常困惑的表情，並繼續找食物吃，而他因為過於虛弱，即使被攙扶站起，走路對他來說還是相當困難，影片讓人看了十分不捨。

報導指出，阿里尤超細的雙腳看起來就像是樹枝一樣，而且他用來裹腹的「食物」，除了動物食物的殘渣之外，甚至還有動物的糞便，讓人看了相當不忍。人權組織負責人傑加（Manir Jega Foundation）表示，男童有兩名「邪惡的繼母」，並稱發生在他身上的事是「極高的野蠻和殘忍」。

傑加表示男童現在已經在聯邦醫療中心接受治療，而他的父母都已經被警方逮捕拘留。不過，報導指出男童其中一名哥哥表示，會把他栓在戶外是因為他患有癲癇，為了不要讓他亂跑，才會只在白天栓住他而已。報導並指出，奈及利亞和非洲的許多地區，虐待兒女是「稀鬆平常」的事情，以致於根本沒有家暴的估算數字。

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(中時新聞網)