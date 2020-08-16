根據一份最新的研究指出，不論全球以多快的速度降低溫室氣體排放，格陵蘭（Greenland）的冰層融化，已經進入了無可逆轉、持續融化的程度。如果格陵蘭的冰層全部融化，全球海平面將會上升6公尺左右。

根據國外媒體《CNN》報導指出，科學家透過研究1985年至2018年、橫跨北極234個冰川，共計34年的數據發現，格陵蘭的冰川已經過了關鍵期，每年的降雪量已經不足以補充冰川在夏季融化而流失的份量。而如果格陵蘭的冰層全部融化的話，全球海平面將上升6公尺。

目前該項研究結果刊登在科學期刊《地球與環境》上，而該份研究同時指出，過去30年間，北極的暖化速度比其他地區至少要快兩倍，極地的海冰也在今年7月創下40年來新低。而格陵蘭地區每百年才會增加一次冰層質量，因此一但大量流失，要讓冰層重新長回是非常困難的事情。

而科學家也認為，到格陵蘭冰層完全融化尚有數十年的時間，如果全球能共同努力，大量的降低碳排放來減緩溫室效應的話，或多或少還是能降低冰層融化的速度。

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(中時新聞網)