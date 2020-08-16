高雄市長補選，國民黨候選人李眉蓁僅拿下24萬8478票，當初國民黨主席江啟臣訂下的「李眉蓁333防線」（得票率3成、得票逾30萬、輸對手30 萬票以內），若其中之一達成，就算完成「階段性任務」，未料，3防線全失守。據《公職人員選舉罷免法》，李眉蓁低空飛過，差點拿不到補助款門檻。

高雄市長補選結果出爐，民進黨陳其邁拿下逾67萬票，以得票率7成贏得市長寶座，由於中選會21日公告當選，最快當天即可就職。國民黨李眉蓁則獲24萬8478票，慘輸42萬票，得票率僅25.9％。她在國民黨主席江啟臣陪同下出面承認敗選，並呼籲支持者保持開闊心胸，給陳其邁一個領導高雄的機會，她將在高雄市議會繼續努力監督陳其邁施政。民眾黨吳益政僅3萬8960票，4.06％得票率。吳益政坦言，選戰本來就不好打，「雖然結果跟預期有落差」。

然而，據《公職人員選舉罷免法》第43條規定，市長候選人所得票數，必須跨越當選人最低當選票數的1/3，才能領到補貼款，每票補貼新台幣30元。因此，陳其邁獲得67萬1804票，可獲得2015萬4120元選舉補助款。其餘兩位候選人，得達到約22萬3935票才能獲得補助款。李眉蓁獲得24萬8478票，低空飛過門檻，可獲745萬4340元補助款。吳益政則無法獲得補助款，更慘的是連200萬選舉保證金都保不住。

(中時新聞網)