蘇一峰在臉書上做梗圖，表達對政府長期漠視醫護血汗工作的強烈無奈。(圖擷自蘇一峰臉書)

政府入境不普篩政策一直被質疑，陳時中日前接受專訪終於說出關鍵原因。他提到，台灣人有症狀習慣上醫院看病，透過醫療一流的第一線人員做篩檢，能做好這道防護。他指出，台灣看醫生比篩檢便宜很多，這是他國無法複製的防疫模式。對此，胸腔重症醫師蘇一峰無奈回應，至少感謝他肯說出真相，但想到台灣醫奴的心酸，竟在做梗圖時笑著笑著哭了。

不同於以往回應為何不普篩的說詞，衛福部長陳時中接受財訊專訪終於道出真相。他指出，外國篩檢比看醫生便宜，但台灣的情況相反，看醫生比篩檢便宜很多，再加上台灣人愛看病、健保普及性高、第一線的醫療人員又肯負責。他對台灣的醫療非常自豪，我們的第一條防線非常強，世界各國都難以模仿學習。

對於陳時中自豪台灣醫療，且讚揚台灣防疫英雄的背後付出，蘇一峰在臉書上評論說，「好吧，至少感謝肯說出真相」。不過，從他借用日本漫畫經典對白做梗圖，也可看出他對政府長期漠視醫護血汗工作的強烈無奈。他暗諷，部長說台灣看病很便宜，是防疫成功的最大武器，台灣醫奴這次已用盡全力，一無所有了，但有時還不免被酸「你們才不是一無所有，你不是還有生命嗎？」

醫護血汗工作成就台灣傲人的防疫成就，底下網友深有同感留言說，「感謝各位防疫英雄聽起來有夠刺耳」、「繼續燃燒小宇宙⋯⋯（泣）」、「台灣醫療真的是太便宜⋯」、「對啊，在某些官眼裡，只要沒死都還不夠可憐」、「所以津貼到底發了沒啊，再欠下去可能要改用燒的了」。

(中時新聞網)