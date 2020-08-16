儘管灰熊16日在附加賽以122比126不敵拓荒者，無奈接受淘汰命運，灰熊菜鳥後衛莫蘭特仍拿35分、8助攻優異表現，沒想到灰熊隨隊記者崔普莉賽後爆料，莫蘭特過去4戰都帶著右手大拇指骨折傷勢拚戰，表現完全不像有傷在身！

看到崔普莉的爆料，莫蘭特也在第一時間回應，「戰士！」畢竟他在過去4場比賽，平均可拿22.5分、10.3助攻與6.3籃板，最後1場例行賽遭遇公鹿，更拿12分、10助攻與13籃板的大三元數據，這種帶傷奮戰的精神令人相當佩服。

去年以選秀榜眼身分加盟灰熊的莫蘭特，本季場均17.8分、7.3助攻與3.9籃板，這種完全不像新人的數據，幾乎篤定提前搶下年度新人王，如今面臨淘汰命運，他也發推，「對於已發生的事情感到失望，卻對即將發生的事情感到期待。」

其實莫蘭特在復賽階段表現已經很好，要不是灰熊主力前鋒傑倫傑克生右膝受傷提前整季報銷，灰熊絕對不僅在復賽拿下2勝6敗，更不會拚到附加賽才遭拓荒者淘汰，起碼他當前心態相當正確，因為他絕對有能力可以帶領灰熊更加強大。

(中時 )