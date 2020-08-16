高雄市長補選結果，國民黨李眉蓁僅獲得24萬餘票，與對手民進黨陳其邁陣營67萬多票，落差40多萬票。對選舉結果，港媒電訪前市長韓國瑜，「下一步是否選黨主席？」韓國瑜僅表示「現在大家心情都很凝重，目前還沒有其他想法」。

國民黨主席江啟臣昨(15日)表示，李眉蓁慘敗，不是高雄市民對於國民黨的否定，而是高雄市民對國民黨的鞭策，選舉可以失敗，但絕不失志，2022國民黨必將再起。他也期望陳其邁，記得高雄市民對於新市長的期待與付託，認真實現高雄政見。

港媒《中評社》16日發表評論文指出，「選前封關民調」，李眉蓁的選情支持度就已不樂觀，當時民進黨陳其邁以近5成支持度，領先李眉蓁的16%及民眾黨吳益政4.7%。在各年齡族群支持度中，年輕20到39歲族群支持度甚至不滿10%。這代表李眉蓁無法獲得廣大市民的認可與支持。

此外，報導也電訪韓國瑜，詢問他「下一步是否選黨主席？」，韓並沒有直接拒絕，僅說：「現在大家心情都很凝重，目前還沒有其他想法」。

對於國民黨再吞敗選，江啟臣將啟動敗選人事改組，評論文分析，包括國民黨中央與地方，組發會、市黨部恐怕都會有所震動，國民黨內的茶壺波瀾才正要揚起。

而韓國瑜昨15日接受《中時》專訪，他建議陳其邁，高雄一定要走國際化，一定要做到「貨出去、人進來」，希望新市長繼續大力推動雙語教育，和國際接軌，發展觀光、加強農漁產品外銷。至於對陳其邁當選有何看法？韓國瑜停頓幾秒，嘆了一口氣說：「好好建設高雄吧！」

(中時新聞網)