纏訟10餘年的勁永禿鷹案，涉案的前金管會金檢局長李進誠被控洩密、貪汙罪，目前仍在高等法院更三審審理中，高院合議庭認為全案仍在審理階段，李涉嫌重大，且有限制出境必要，裁定二度限制出境、出海8月。

勁永股市禿鷹案，起因於任職證交所的張錫寬，2005年被指示協助調查勁永公司假交易案後，在消息未公開前，開始放空勁永股票，並將此消息，由同事電腦中竊取下載到磁片，洩漏給陳俊吉等人放空勁永股票。

當時，由高檢署檢察官轉任第一任金檢局長的李進誠，被控洩漏勁永禿鷹案的偵查祕密及證交所查核機密，並洩漏給聯合報記者報導，藉媒體消息打壓勁永股票，讓陳俊吉等人解套得以低價回補獲利。

李進誠一、二審被依貪汙罪重判10年、9年6月，高院更一審認為，李不構成貪汙罪僅構成洩密罪，判刑8月。

更二審認為，李進誠洩密給陳俊吉，再釋放消息給媒體，使股價下跌，讓陳男等人因此獲取不法利益1382萬多元，已觸犯貪汙罪、洩密罪，因案件纏訟逾8年，依速審法減刑規定，將李男判刑6年，2017年最高法院再將案件發回，目前由高院更三審審理中。

更三審合議庭在今年1月10日就裁定李限制出境、出海8月，由於境管期限將屆滿，合議庭日前開庭審理，李及律師均強調沒有逃亡之虞，請求解除境管，但合議庭審酌，案件仍在審理，李涉嫌重大，原限制出境、出海之原因仍未消滅，有繼續延長境管必要，裁定自9月10日起再延長限制出境、出海8月。

(中時 )