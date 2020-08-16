美國國防部宣布正式成立「不明空中現象專案小組」，調查戰機空中屢遇不明飛行物的情形。

鑒於美國海軍戰機過去多次在空中遇見「不明飛行現象」（unidentified aerial phenomena，UAP），美國國防部14日證實，已經組建一隻工作小組，調查幽浮（UFO）現象。

綜合美媒CNBC、法新社報導，五角大廈發言人高芙（Sue Gough）上周五透過新聞稿宣布，海軍旗下已經組織一支名為「不明空中現象專案小組」（Unidentified Aerial Phenomena Task Force，UAPTF）的新團隊，專職調查美國軍機近年來在空中偶遇幽浮的現象。

聲明稿指出，「國防部建立『不明空中現象專案小組』以進一步了解不明飛行現象的本質及來歷，該工作小組的任務在於偵測、分析、紀錄那些對美國國家安全造成潛在威脅的不明飛行現象。」

「國防部及軍隊單位嚴肅看待任何一個未經許可進入我們訓練範圍或領空的入侵行為，並且檢視每一次通報紀錄，包含那些被通報為不明飛行現象的入侵行為。」

不明空中現象專案小組將由美國海軍部監管，並且向國防情報部長匯報。

儘管五角大廈稱新工作小組的主要任務在於調查幽浮現象，不過法新社指出，比起那些綠色的外星入侵者，美國軍方真正擔心的是那些與地球上敵人有關的不明飛行現象，華府特別關注大陸的間諜能力，包含使用無人機或是其他空中手段進行的刺探行動。

美國國防部建立「不明空中現象專案小組」並非新聞，《紐約時報》（The New York Times）、英國《每日郵報》（Daily Mail）7月就曾報導，美國海軍情報局（ONI）內藏有這個秘密組織。

今年4月，五角大廈正式公布3段海軍軍機空中遭遇不明飛行物體的影片，影片分別包含一段2004年11月以及2段2015年1月拍攝的影片，其中2段影片還錄下海軍駕駛對這些飛行物的評論，一名飛行員認為飛行物為無人機，另一名飛行員驚呼「它們有整個艦隊」，第一名飛行員則回話，「它們全都逆風而飛。」

美國有線電視新聞網（CNN）後續又取得其他海軍戰機空中偶遇不明飛行物的文件內容，一名F/A-18大黃蜂戰鬥機駕駛曾稱看到「手提箱」大的銀色不明飛行器。

(中時新聞網)