據英國媒體《觀察家報》15日報導，英國國防部發布消息指出，為因應新冠肺炎疫情及與陸英關係惡化，陸軍及空軍已暫停為香港警隊、港府飛行服務隊和香港海事青年團提供訓練指導課程，且等待疫情過後還會針對有關合約重新檢視。

英國國防部發言人指，英國政府已明確指出，大陸針對香港制訂及實施《港區國安法》的舉動違反《中英聯合聲明》，直接威脅港人的權利及自由。加上當前香港新冠肺炎疫情的限制措施，所有與香港相關人士的警事訓練也將暫停，並會在解除疫情相關限制後再作評估。

此前，英國政府已因香港反送中風波引發的警民衝突，暫停向香港出口人群管制的裝備。

事實上，日前赴英國尋求庇護的香港民運人士、前香港眾志主席羅冠聰曾在月初計劃在英國提起自訴，控告多名參與鎮壓示威民眾的英籍高階香港警官犯下酷刑罪。

英國人權團體「香港觀察」（Hong KongWatch）研究員的裴倫德日前還曾表示：「儘管港警使用過度武力的證據明確，但至今沒有任何員警受到懲戒。他們當中許多人是英國籍，因此受到英國法律規範。」

(中時 )