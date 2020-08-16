日劇男神瑛太(永山瑛太)2010年與歌壇小天后木村KAELA結婚，婚後生了2個兒子，多年來一家4口生活幸福，是圈內知名的恩愛夫妻，但日前瑛太被拍到深夜結束續攤後，跟著酒席上的20多歲嫩妹回家，一待就是4小時，偷腥醜聞震驚外界，事後經紀公司證實有此事，表示瑛太已跟愛妻說明，正反省中。

日媒《週刊文春》報導，瑛太當天是與《大叔的愛》男星吉田鋼太郎、男性友人及20多歲正妹A女聚餐喝酒，之後吉田先離開，三人又續攤到清晨，散會後瑛太跟著A女回家，一待就是4小時，而週刊求證A女，她本表示瑛太沒進門，直到狗仔出示被拍到的證據，她才改口表示兩人回家的方向一致，所以一起搭計程車，但瑛太醉了硬要闖進她家，她才勉強讓他進門，知道他是人夫所以守住界線，就跟他吃了冰淇淋，「其他什麼都沒做」，A女澄清是自己想進演藝圈，瑛太好意跟她分享圈內的甘苦談，還在她面前誇獎了老婆。

事後經紀公司證實確有此事，瑛太則透過公司說明，是基於尊重前輩吉田鋼太郎才赴約，前輩介紹了女方想當演員，所以才會熱心多聊兩句，之後覺得還沒聊夠才去了A女家，已跟老婆說明前因後果，對於被誤會正深刻反省，經紀公司更加碼澄清，瑛太在A女家待這麼久，是因為酒後睡著了，才被女方叫醒返家，但兩造說法明顯有差異。

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(中時新聞網)