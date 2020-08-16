陳其邁當選高雄市長，不過前總統陳水扁今天表示，罷韓有94萬票，67萬投邁，質疑「27萬哪裡去了？距離低標也仍差7萬」。他要陳其邁和其他執政團隊戒慎惕勵。並警告2022是否會重蹈贏得總統立委選舉，而輸掉地方選舉的覆轍？「不容樂觀，也大意不得！」

陳水扁今天在臉書恭喜陳其邁當選高雄市長，他說，這條市長之路，足足走了14年，雖然辛苦，卻值得珍惜，阿扁也為高雄人感到驕傲，高雄將因為有陳其邁而重拾往日榮耀。

他說，6月6日高雄人用民主選票拉下不適任的韓市長，也在8月15日下午6點6分，全數投票所開完，重新選出二年前被拒絕陳其邁擔任市長。「選舉萬歲，人民最大，所有民選公職都要在民意面前低頭」。

不過他也質疑，94萬罷韓，67萬投邁，27萬哪裡去了？距離低標也仍差7萬。要陳其邁和其他執政團隊尤應戒慎惕勵，高雄院轄市長自1994年開放民進以來，國民黨贏了兩次，民進黨則有兩次險勝4000、1100票，2022是否會重蹈2016贏得總統立委選舉，而輸掉2018地方選舉的覆轍？不容樂觀，也大意不得！

(中時 )