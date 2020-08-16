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🔶 Devin Booker

🔶 Luka Doncic

🔶 Damian Lillard

🔶 James Harden

🔶 T. J. Warren pic.twitter.com/8A5hfI5kZG — NBA on TNT (@NBAonTNT) August 15, 2020

隨著今年復賽階段的排名賽與附加賽已經全都打完，NBA官方也在16日公布復賽階段各個獎項得主名單，簡直靠一己之力帶領拓荒者闖進季後賽的利拉德，順利拿下全部22張第1名選票當選MVP，太陽總教練蒙提威廉斯則獲最佳教練。

利拉德在復賽8場排名賽的表現，簡直只能用誇張形容，平均每場拿下37.6分、9.6助攻、4.3籃板與1.4抄截，投籃命中率4成97，三分命中率4成36，罰球命中率8成88，更在面對獨行俠比賽狂掃61分、面對七六人比賽攻下51分。

至於復賽階段最佳第一隊，除了利拉德，還有火箭後衛哈登、太陽後衛戴文布克、獨行俠後衛東契奇與溜馬前鋒華倫，最佳第二隊包含籃網後衛利佛特、公鹿前鋒阿提托康波、快艇前鋒里歐納德、獨行俠前鋒波爾金吉斯與金塊前鋒麥克波特。

有趣的是，在這些復賽階段的獎項當中，湖人的兩大球星「小皇帝」詹姆斯與「一眉哥」安東尼戴維斯都沒獲選，代表他們在復賽的表現並不受到媒體青睞，也讓湖人在接下來的季後賽表現將會如何，格外受到外界矚目與關注。

(中時 )