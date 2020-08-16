高雄8個月投票3次 市民無奈：其實有點累

高雄市長補選15日投票，這是高雄市民8個月來投的第3次票，不少民眾都反應，投票投得實在有點累。有民眾認為該執行投票義務，也有人覺得太勞民傷財，只是投票有兩次都在防疫期，中選會也提醒投票要戴口罩，也要保持社交距離，特別的是如果投票民眾發燒，就要戴上醫療用手套，才能夠進入投票。

高雄市長補選投票，民眾來到投開票所，這已經是8個月來第3次。投票民眾：「總統大選是從國外回來，（罷免呢？）罷免也是從台北，這兩次都從台北」「3次了吧，（會不會覺得有點累啊）累是有啊，但是民主政治就是這樣子」。

民眾投得無奈，光是2020年從總統大選、高雄市長罷免，還有這次的市長補選，一共3次，甚至有人住在台南曾文水庫附近，戶籍在高雄，再遠都要回來投。

投票民眾：「行動不方便也是要來，我們喔，甚至跋山涉水來，（從哪裡跋山涉水來）曾文水庫」「選太多次了，氣得我都不選了，（那你這次有投嗎？）沒有，不投了」。

有人積極參與投票，當然也有人認為投3次實在好累，高鐵站、台鐵站都出現人潮。投票民眾：「板橋，（那你會覺得一年投3次有點疲乏嗎？），還好」「桃園，（那你會覺得疲乏嗎？還是還好）不會，很開心」「太浪費時間啦，你應該讓好人做做看嘛，浪費資本啦，總要四年做完再說嘛。」

累投3次票還是要投，但是防疫期間投票也特別嚴格，中選會提醒要記得戴口罩，進入室內要量測體溫，手部先消毒，也要保持社交距離來排隊投票，這回特別的是，如果投票民眾發燒，還要戴上醫療用手套。

記者王書泓：「來投票除了必須配戴口罩，旁邊還有酒精可以幫你消毒，如果今天有發燒的症狀，必須填寫個人的資料，旁邊還有一副手套，戴著手套才能投票，投完票還會有專人特地清潔消毒。」

3次投票有兩次都在防疫期，高雄市民投得習慣也無奈，只希望補選結束遠離選舉議題，回歸正常。

(中時新聞網)