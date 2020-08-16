美國網路謠傳知名的邪靈人偶安娜貝爾，日前傳出悄悄逃離華倫夫婦靈異博物館，一時之間造成許多美國網友的恐慌。但後來經查證，原來是網友錯誤解讀新聞搞的烏龍。

曾於2014年出演電影《安娜貝爾》的好萊塢女星安娜貝爾瓦莉絲（Annabella Wallis），近日在接受媒體採訪時，提到了2017年與湯姆克魯斯《神鬼傳奇》（The Mummy）的軼事。當時湯姆克魯斯表示，通常在電影中奔跑的畫面，大多只有他一個人跑，因為沒有人能追上他的速度。

而安娜貝爾瓦莉絲聽到後，表示自己也非常會跑步，並且在跑步機上表演給湯姆克魯斯看，證明自己的跑步實力，這也讓她順利拿下出演機會，與湯姆克魯斯在電影內完成共同跑步的片段。

但原文「Annabella Runs」被網友看到後，卻錯誤以為美國知名邪靈娃娃安娜貝爾逃離華倫夫婦博物館，甚至連維基百科一度都刊載安娜貝爾逃離博物館，這事情在推特上面瘋傳，才造成這次的烏龍新聞事件。

根據媒體調查，華倫夫婦的靈異博物館，其實早在2017年就停止對外開放。而安娜貝爾逃離博物館的消息傳出後，華倫夫婦的女婿東尼（Tony Spera）也拍攝影片闢謠，告訴大家安娜貝爾好好的待在博物館中。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)