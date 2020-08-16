奪冠大熱門公鹿隊以頭號種子進軍季後賽，主將「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)仍對球隊表現很不滿意，他們復賽以來戰績僅有3勝5敗。「令人挫折的並不是輸球，畢竟勝敗是兵家常事，我只是覺得我們表現得不像自己。」

沮喪的阿提托康波最後還因頭槌對手而遭到禁賽，他告訴ESPN說：「大家沒有如我或總教練預期的那樣好好傳球，也沒有努力做好防守。我們原本是聯盟防守最強的球隊，但我們有些時候無法表現出來。對我來說最糟的一場是對灰熊的比賽，我留在飯店裡無法到場去幫助隊友，還損失很多錢。」

公鹿在例行賽最後一戰遭到灰熊擊敗，阿提托康波因禁賽缺席。如今灰熊已被拓荒者踢出季後賽，公鹿首輪對手是魔術，他們能否在季後賽開打後覺醒呢？

阿提托康波表示：「其實我不相信所謂的啟動開關，說是你按下一個開關就可以讓自己變強(進入季後賽狀態)。但我相信只要大家團結一心共同進退，我們肯定能夠打得比現在好很多。」

外界普遍看好公鹿摘冠，也有其他莊家認為湖人與快艇更有希望，阿提托康波說外面怎麼看並不重要，「我整個生涯包括今年都沒得到太大的關注，不管外邊是否看好或談論我們，最後我們只須做好自己該做的。」

(中時新聞網)