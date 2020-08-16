事故現場。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

事故現場。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

55歲李姓男子16日清晨6時許，開著1輛計程車行經苗栗縣銅鑼鄉中正路，疑似昨晚上大班，開車時精神不濟，先撞上路旁還沒營業的攤位，再往前推擠騎樓下的花盆及1輛停放的自小客車，肇事駕駛經警方酒測，沒有酒駕，詳細事故原因有待調查。

警方接獲報案到現場處理，發現是1輛計程車先撞到路旁攤位後，往前推擠騎樓的花盆和騎樓下1輛自小客車。肇事的李姓男子表示，自己目前在當保全，剛上完大夜班，早上要回家之前，準備去銅鑼街上買早餐給父親吃，計程車是以前在台北開的，現在是代步工具已經沒在開計程車。

警方表示，李男疑似開車精神不濟，有打瞌睡的情形，依規定進行酒測，李男酒測值為零，事故發生無波及其他人員受傷。

被撞的小吃攤老闆娘表示，每周日她都會跟老公早起去河堤走路，沒想到有人po網說她的店被車撞，起初還以為無大礙，卻也是快步趕回來，才發現店被撞得稀巴爛，損失慘重，不僅煮麵台扭曲變形要重新訂做，鋁門也被撞毀、木板也移位，損失至少20萬元起跳，這幾天不能做生意了。

(中時 )