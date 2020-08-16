高雄市長補選，國民黨大敗，牽動明年國民黨黨主席的布局。對此，資深媒體人邱明玉表示，現在檯面上候選人就是前高雄市長韓國瑜、現任黨主席江啟臣和前新北市長朱立倫。但是韓若真想選黨主席非常困難，因為下任黨主席身負2022縣市長選戰輔選責任，請問新北市長侯友宜和台中市長盧秀燕會願意讓韓國瑜輔選？

邱明玉在政論節目《台灣最前線》上表示，現在國民黨有意角逐黨主席人選有江啟臣、朱立倫和韓國瑜。不過，江啟臣要挑戰下一任黨主席看起來有些困難，朱立倫則是動作頻頻，機會也看似最大。

至於韓國瑜若想選黨主席，邱明玉直言，以國民黨內分析來看，太困難了！因為下一任的黨主席最主要的目的是要輔選2022的縣市長，請問如果是韓國瑜當黨主席，侯友宜和盧秀燕會願意讓韓國瑜輔選？而且到時韓國瑜又來個「鵝蛋」、「美白小腿」的爭議議題，侯友宜和盧秀燕要怎麼自處？

邱明玉更強調，韓國瑜在李眉蓁的造勢大會上講到「鵝蛋」，當記者問侯友宜對韓國瑜講話的看法，侯友宜驚回，「這個鵝蛋和選舉有什麼關係？這我聽不懂啦」！侯友宜的反應就表示他有點不高興，因為選舉跟鵝蛋到底有什麼關係？到時假如韓國瑜真的當黨主席，國民黨不只侯友宜，還有其他要競選的縣市首長會願意讓韓國瑜去輔選嗎？

邱明玉感嘆，挺韓國瑜的人，是不是就讓韓國瑜好好休養生息，現在的國民黨還處在罷韓過後虛弱的氣氛當中，還不如讓韓國瑜好好休息，等2024再挑戰總統會是比較好的選擇。

(中時新聞網)