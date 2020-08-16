台北地檢署偵辦教科書出版業「無間道」內鬼案，聲押「翰林出版社」前數位部經理陳銘仁獲准，陳不服向智財法院提抗告，智財法院認為，陳供述與相關證人、被告不一，且全案尚有南一書局3名涉案員工未到案，駁回抗告，陳遭羈押確定。

「翰林出版社」前數位部經理陳銘仁、設計工程師陳懷傑、陳兆嶸3人，被控被競爭對手「南一書局」挖角跳槽，3人將在翰林任職時，於翰林開發的「教師教學使用工具」等系統，私下為南一測試，離職後並將「總庫系統」、「遙控器系統」、「行動大師」之程式碼，帶到南一，3人涉嫌違反《營業祕密法》、《刑法》背信罪。檢調7月30日執行搜索、約談，翌日訊後聲押陳銘仁獲准。

陳銘仁不服，提起抗告，承認他在南一公司期間，有使用、重製他在翰林出版社期間所取得之「總庫系統」、「遙控器系統」、「行動大師」程式碼，相關被告及證人均已訊問，並無羈押必要。

但智財法院認為，陳涉嫌重大，且在獲悉檢調搜索後，刪除筆電資料及手機LINE對話紀錄，有湮滅證據事實。加上陳與相關共犯或證人供述有避重就輕，供述不一情形，且涉案的蔡姓、葛姓、林姓3名南一員工尚未到案，有串證之虞，駁回陳抗告，陳確定遭羈押。

(中時 )