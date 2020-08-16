俄羅斯總統普丁11日搶先宣布，俄羅斯已成全球第一個註冊疫苗的國家，且他的女兒也已完成了疫苗注射，此疫苗以蘇聯人造衛星之名命名為「史普尼克5號」（Sputnik V）。之後俄羅斯衛生部表示，已開始大規模生產。

《俄羅斯國際傳真社》（Interfax）引述俄羅斯衛生局說法，衛生局稱俄羅斯已正式開始大規模生產由「加馬列亞」流行病學研究中心（Gamaleya Institute）所開發的冠狀病毒疫苗。該研究院所長日前表示，到12月或1月，疫苗的產量將達到每月500萬劑。

不過由於俄羅斯的疫苗仍處於測試的初期階段，且研究尚未進行第三期試驗，效果令人存疑。 世界衛生組織（WHO）表示，Sputnik V尚未獲得批准，正與俄羅斯保持密切聯繫。世衛組織發言人指出，任何疫苗的資格預審都需要對所有必需的安全性和功效數據進行嚴格的審查和評估，但這一切他們都尚未看到。

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(中時新聞網)