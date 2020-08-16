高雄市一年內經歷了三次選舉，而市長補選結果出爐，民進黨陳其邁以67萬1804票，擊敗對手民眾黨吳益政(3萬8960票)、國民黨李眉蓁(24萬8478票)，確定當選。面對敗選結果，李眉蓁競總發言人鄭照新則是在臉書透露未來動向，他說，未來半年做好四件事，也就是運動、讀書、寫稿以及政論。

高市長補選選舉結果出爐，根據高雄市選舉委員會資料顯示，陳其邁在35個區得票大幅贏過對手李眉蓁、吳益政，而李眉蓁則是在茂林、桃源、那瑪夏勝出，得票率分別是74.91%、69.26%、61.93%。其中，陳其邁則是在橋頭區、阿蓮區都以77%得票率贏過對手

結果曝光後，鄭照新在臉書寫下，這是補選他做到了「做人的道理」，未來的半年，會做好是運動、讀書、寫稿以及政論這四件事情。而他的貼文曝光後，也引起網友討論，很多支持民眾則說，「祝福健康平安，一切都會越來越好」、「辛苦您了，加油」、「讚讚，運動排第一！」

另外，在這場選舉中，有不少民眾都在周五返鄉投票，其中有人就說「有點累」，但也有人認為一年投三次不疲乏。據《中天電視》報導，有一位小姐表示，總統大選從國外回來投票，罷免跟補選擇都是從台北回高雄投票；有一名阿伯則說，累是有點，但民主政治就是這樣；另外有位住在台南曾文水庫附近、戶籍在高雄的民眾則說，特別跋山涉水來。

不過，有民眾則不滿地說，選太多次了，氣得我都不選了；還有返鄉民眾說，一年投三次不疲乏；但也有人說浪費資本。

(中時新聞網)