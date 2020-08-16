蔡英文總統（右一）16日出席「中央研究院陳定信院士追思會」並親頒褒揚令，由陳院士之子陳志恆（右二）代表接受，表彰陳定信院士對台灣公衛醫療的卓越貢獻。（黃世麒攝）

蔡英文總統今天上午出席中央研究院士陳定信追思會，親頒褒揚令，表彰陳定信對臺灣公衛醫療的貢獻。她說，2020這一年，有許多改變臺灣歷史的重要前輩先後離開我們，陳定信也是其中之一。感念他的同時，更會延續他的精神，持續為了更好的將來而努力。

蔡英文偕同副總統賴清德共同出席，前副總統陳建仁、衛福部長陳時中、中研院長廖俊智、臺灣大學校長管中閔等人也出席追思會。蔡英文抵達會場後，首先頒贈褒揚令，由陳定信之子陳志恆代表接受。

蔡英文致詞時表示，今天大家齊聚在臺大醫學院，緬懷陳定信院士的精采人生。她很榮幸可以代表國家頒贈褒揚令，向陳院士致上最深的感謝及敬意。

回顧陳定信的一生，她說，做為一名醫師，陳院士幾乎把畢生精力都投入於肝病的治療與研究。他研發出的療法，拯救了國內外無數病患，也得到「臺灣肝帝」的美稱。

做為一名老師，陳定信則為臺灣栽培出一代又一代，優秀的醫療工作者。特別是他擔任臺大醫學院院長時，秉持著專業倫理，帶頭在「倫理牆」上寫下行醫的信念，至今深刻影響了臺大的師生。

蔡英文進一步說明，在醫療公衛政策上，陳定信也有著不可磨滅的貢獻。當年政府推動新生兒施打B型肝炎疫苗，或是這幾年，我們推動C型肝炎新藥納入健保給付等政策，都來自陳定信院士的建議。政府制定政策的背後，都仰賴陳院士扎實的研究成果。

她提及，陳定信也是她的良師益友，在推動改革工作最困難的時期，陳院士總是義無反顧，用他的經驗和智慧，給她很大的鼓勵。「上醫醫國」是許多醫界知識分子的自我期許。她相信透過長年的付出，陳定信已經用一生歲月，實現了這個不簡單的目標。

蔡英文表示，2020這一年，有許多改變臺灣歷史的重要前輩先後離開了我們，陳定信院士也是其中之一。我們感念他、追思他的同時，更會延續他的精神，將眼光放在臺灣社會每個角落的民眾身上，持續為了更好的將來而努力。

前副總統陳建仁16日出席「中央研究院陳定信院士追思會」。（黃世麒攝）

副總統賴清德（右）16日出席「中央研究院陳定信院士追思會」。（黃世麒攝）

衛福部長陳時中16日出席「中央研究院陳定信院士追思會」。（黃世麒攝）

(中時 )