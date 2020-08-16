有網友近日貼出了一張照片，上面只是單純一台貨車的樣式，但是該名網友卻表示「撞了絕對賠不起」，而也有其他網友出面解釋，這種貨車裡面裝的貨都非常昂貴，根本是「行動GDP」。

有網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片，只見照片上有一台貨車，貨櫃的外觀上寫著「ASML」的字樣，網友也同時寫下「這三台衝下去，投胎個100次也不夠賠」。由於貨車外觀看起來十分普通 ，也吸引不少網友好奇，到底是什麼原因會「賠不起」。

有懂門道的網友出面解釋，這台車裡面大多都是裝有昂貴的精密儀器，裡面極有可能是裝載生產半導體用的光刻機，通常一台要價就要30億台幣起跳，這也讓網友笑稱「這撞下去不用跑路了，全世界都知道你是誰」、「很多股票上市櫃公司的資本額都沒這台貴」、「根本是行動GDP」。

據查，ASML是是艾司摩爾的英文縮寫，這家公司主要是生產半導體設備，專門提供台積電、英特爾、三星等公司機台。而也有網友解釋，ASML並不是只有生產極紫外光刻設備（EUV），也有生產深紫外光光刻機（DUV），價格上比較沒有這麼昂貴，而且真正的EUV一台貨車也裝載不下，都是分批運到現場組裝。

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(中時新聞網)