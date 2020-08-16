繼對TikToK出手後，美國有線電視新聞網（CNN）日前分析，大陸科技巨擘阿里巴巴集團（Alibaba）恐成川普下一個目標，對此，川普昨（15）日在記者會上被問及是否封殺阿里巴巴，他證實「正在研究」。

路透社報導，繼TikTok後，美國總統川普證實正在研究施壓其他大陸企業，昨日他在白宮記者會上被問及，是否考慮封殺其他大陸公司，例如阿里巴巴，川普回應，「我們正在研究其他事，是的」，等於承認考慮將苗頭對準包括阿里巴巴在內等陸企。

CNN先前分析，儘管阿里巴巴未如TikTok、華為等在西方市場上取得空前成功，但阿里巴巴是大陸國家級科技領軍企業，這一點可能構成華府劍指它的原因。

川普政府直指TikTok對美國國家安全構成威脅，近期不斷對大陸短影音分享平台「TikTok」施壓，要求TikTok母公司「字節跳動」出售TikTok美國業務，繼月初下令45天後禁止任何美國公司和「字節跳動」交易後，川普14日晚間再發布行政命令，限期字節跳動90天內出售TikTok美國業務，在新行政命令之下，字節跳動將必須銷毀所有美國用戶資料，並且在完成後向美國外來投資審查委員會通報，美國官員也將得以進入字節跳動、TikTok以及其他子公司的廠房及設施，甚至檢查TikTok及字節跳動的帳冊及資訊系統，以確保用戶個人資訊安全。

目前檯面上僅微軟（Microsoft）公開承認正在與字節跳動協商收購TikTok美國、加拿大、澳洲、紐西蘭等市場業務。

(中時新聞網)