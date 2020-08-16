印地安人新王牌「小賈斯汀」比柏(Shane Bieber)本季異常神勇，特別是K功了得，16日對戰老虎再送出7局11次三振，助隊3-1擊敗老虎。比柏開季至今5次先發投出54K，與傳奇人物萊恩(Nolan Ryan)、佩卓馬丁尼茲(Pedro Martinez)的紀錄並列史上第3！

史上開季最會K的仍是萊恩，他分別創下前5戰累積59K、54K的紀錄，後來左投蘭迪強生(Randy Johnson)以55K位居第2，比柏追平的是萊恩54K的紀錄，而馬丁尼茲的紀錄是在2001年締造，距今19年了。比柏暫居美聯三振王，國聯目前最厲害的是紅人隊葛瑞(Sonny Gray)，他先發5場有45K。

比柏的決勝球是彈指曲球，11次三振有9次是打者揮空，其中6次是彈指曲球，而且那幾球都不是鑽好球帶，全是「看得到、打不到」，至少3次是打者一出棒就後悔了，但收棒不及遭三振。比柏累積4勝0敗、自責分率下降到1.30。

此役是印地安人對老虎的19連勝，超越洋基對金鶯的18連勝，獨居聯盟史上第2，距離霸凌單一球隊的23連勝紀錄只差4場了。

(中時新聞網)