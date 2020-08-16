美國證管會14日公布揭露大型基金持股狀況報告，顯示儘管新冠疫情衝擊經濟，知名基金管理機構第二季仍大舉增持科技股及黃金ETF部位，就連股神巴菲特也加入投資黃金行列。

報告揭露股神巴菲特在Q2的持股變化，他掌舵的柏克夏海瑟威公司為替疫情衝擊停損，出清高盛和航空股，並大砍富國銀行、摩根大通等銀行股的持股比率。

而向來不愛投資黃金的巴菲特似乎轉性，Q2新增金礦商巴里克（Barrick）持股近2,100萬股，在Q2季末價值5.63億美元。

至於其他大型基金青睞的科技股標的，包括臉書、亞馬遜、蘋果、網飛、谷歌母公司Alphabet組成的尖牙股（FAANG），尖牙股包辦今年美股大部分漲幅。

搭上因疫情而起的遠距辦公潮，他們也搶買視訊會議軟體供應商Zoom、行動支付業者PayPal等股票。

金融大鱷索羅斯的家族辦公室，對亞馬遜投資增加102％。投資大亨桑德海姆（Dan Sundheim）旗下的對沖基金D1 Capital Partners，將微軟持股增持74％。

索羅斯與明星操盤手羅布（Daniel Loeb）創辦的避險基金Third Point，則新建大陸電商龍頭阿里巴巴投資部位。對沖基金Cinctive Capital Management在投資組合新增Zoom，該視訊會議軟體商股價今年來飆漲263％。

此外在無現金交易風潮興起，行動支付巨頭PayPal股價自年初來飆升79％，吸引Senator Investment Group及Carlson Capital等基金業者追捧。

報告顯示，幾家重量級基金業者在Q2押注科技股和消費類股外，也有業者基於通膨避險而增添黃金部位。Mason Capital Partners、Sandell Asset Management與Caxton Associates等基金業者，全都新增全球最大黃金ETF－SPDR Gold Trust，該基金今年來漲幅近28％。

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(中時新聞網)