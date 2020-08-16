近日有民眾在LINE群組接獲訊息指出，口罩實名制9月即將漲價，一片從5元漲到7元。不過中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥澄清不實謠言，強調實名制口罩一片5元會延續到12月底。

對於LINE瘋傳實名制口罩9月將漲價，TVBS報導，莊人祥接受媒體採訪時表示，此為不實謠言。莊人祥說，隨疫情穩定，而且口罩產量足夠，實名制口罩一片5元徵用延到12月底，市場也可以自由買賣。

連日來境外移入病例頻傳，加上國際疫情持續延燒，引起民眾恐慌，又開始瘋搶口罩。莊人祥指出，指揮中心每天都會收到許多謠言，包括實名制要取消、徵用數量要提高…等等都是不實訊息，希望民眾不要再轉傳，隨意傳播、轉傳不實消息，最高可罰3年以下有期徒刑、拘役或300萬元罰金。

行政院長蘇貞昌14日也曾透過官方LINE帳號表示，目前國家口罩儲備近3億片，請大家安心。台灣的口罩產能最高可達每天2000萬片，口罩實名制3.0會一直繼續服務大家，不必搶購。

(中時新聞網)