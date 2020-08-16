明尼蘇達雙城隊今（16）日在主場與堪薩斯皇家隊進行雙重賽，40歲老將尼爾森．克魯茲老當益壯，兩戰都擊出特大號全壘打，首戰的2分炮有448呎遠，是該役勝利打點，助雙城以4比2獲勝。第2戰的陽春彈則有432呎遠，兩發全壘打加起來是880呎；不過第2戰皇家以4比2扳回一城，雙重賽雙方勝負各一。

克魯茲一日兩轟，累計6轟追上隊友羅沙里歐並列第一，而雙重賽首戰的兩分全壘打擊球初速有114.4哩，是他自去年轉戰雙城隊後的新紀錄。2015年大聯盟開始引進這套測量系統後，這一轟在克魯茲這些年製造的全壘打則排名第8快。

如果以飛行距離來看，克魯茲轉到雙城隊後最遠的一轟出現在2019年8月3日，打的是皇家隊投手達菲。今天雙重賽首戰的兩分炮僅排在第6，可見他的全壘打越飛越遠，不受年齡影響。

目前克魯茲打擊率3成42、6轟、21打點，雙城隊以13勝8敗在美聯中區排名首席，但領先第2名印地安人隊僅1場勝差。

(中時 )