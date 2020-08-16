台中市社會局長彭懷真親自示範，台中市復康巴士服務量全國第一，提供身障朋友更好的搭乘服務。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

復康巴士司機參加防火防災教育訓練，透過訓練加強司機防災的專業，以及發生意外事故時嫻熟應變。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市社會局16日在啟聰學校辦理復康巴士防火防災演習教育訓練，社會局長彭懷真表示，台中市復康巴士服務量全國第一，提供身障朋友更好的搭乘服務，經平時演練及教育訓練，預防災害發生，在黃金救援時間內將災害減到最低。

彭懷真表示，目前台中市有275輛小型復康巴士、1輛中型復康巴士，及3輛大型復康巴士投入營運，服務趟次逐年增加，去年服務近90萬趟次。

他強調，這些數字不只是市府團隊和委運廠商共同努力的成果，更代表著每位身心障礙乘客平日生活中就醫復健、就學求職和社會參與的一部分，更勉勵復康巴士服務持續精進，共同創造一個友善身心障礙的城市。

復康巴士司機參加防火防災教育訓練，透過訓練加強司機防災的專業，以及發生意外事故時嫻熟應變，經平時演練及教育訓練，預防災害發生，在黃金救援時間內將災害減到最低。

參訓單位除復康巴士司機，台中市立德水園身心障礙教養院，及財團法人台中市私立信望愛智能發展中心公務車輛司機，共同參訓，學習與訓練的成果帶回平常的服務中。

社會局表示，今年教育訓練與往年最大不同之處，在於上半年新冠肺炎疫情嚴峻，車輛清潔消毒成為保護司機與乘客健康的基本要務。延續歷來的消防演練、一般醫護及防災課程外，示範演練復康巴士司機在一天開始出車前、結束出車後及換組乘客間的車輛清潔及消毒作業。

復康巴士平日的車輛清潔作業，司機每天使用酒精擦拭車室座位、把手、安全帶、門窗等乘客容易接觸的地方，前後時間至少半小時，以確保乘車的身障朋友以及司機的健康安全，社會局也不定時查訪防疫落實情形，確保後疫情時代乘客仍能安心搭乘。

(中時 )