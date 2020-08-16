定居大陸的資深藝人黃安，近來對前總統李登輝辭世相關新聞，頻繁表達意見，見李前總統靈柩車隊繞總統府，酸是「生前顯貴，死後榮寵」，藉此跟兒子交代「三不」後事安排並要求骨灰撒台灣海峽，惹哭兒子，才隔一天，他突說「我有病」，讓人不禁聯想在一起，粉絲為此憂心不已。

黃安日前看了李登輝告別式後，跟兒子交代了後事，表示「不設靈堂、不要公祭、不發訃文」，更不要請誦經團隊，「請我的小妹為我助念佛號7天，然後一把火，讓我魂歸來時處，骨灰撒台灣海峽」，並且思考人生最後20年的去處「問題不大，四海為家也是個選擇」，一番話讓兒子聽了眼眶泛紅，淚問他為何說不吉利的話。

而交代完後事才過一天，黃安昨(8/15)在微博貼出一張照片，是自己拿頭去撞「呼和浩特機場 心理疏導工作室」門外牆壁，並寫下：「我有病，有人嗎？」，時間點相近，很快便引發網友關注，某些人覺得黃安只是玩笑，調皮回應「不好意思，週末不營業」、「吃飽不餓的病」，也有粉絲認為事情嚴重，「什麼情況？安哥是你嗎？」、「其實很多人都需要一個長期陪伴在身邊的心理諮商師，你也不例外呢」。

(中時新聞網)